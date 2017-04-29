Россия и Китай на СБ ООН выступили за отказ от учений США вблизи КНДР

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россия на СБ ООН поддержала предложение Китая о прекращении Пхеньяном ядерных испытаний взамен на отказ от учений США и Южной Кореи вблизи КНДР, сообщается в субботу на сайте МИД России.

Отмечается, что члены Совета единодушно призвали КНДР к отказу от ракетных и ядерных испытаний и выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. В то же время звучал призыв о необходимости поиска политико-дипломатического решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

"В этом контексте Российская Федерация поддержала предложение КНР о "двойной приостановке" (прекращение Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний взамен на отказ от проведения американо-южнокорейских военных учений вблизи КНДР) в качестве отправной точки начала политических переговоров", — говорится в сообщении.

Решений по итогам заседания принято не было, подчеркнули в МИД РФ.

Военные КНДР осуществили утром в субботу пуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей. Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения.