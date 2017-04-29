СМИ в КНДР обвинили Южную Корею в нарушении морской границы

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. СМИ КНДР обвинили Сеул в неоднократном нарушении южнокорейскими морскими судами ее границ, предупредив, что подобные "вторжения создали угрозу военного конфликта" в Желтом море.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), южнокорейские военные суда нарушили морскую границу КНДР 81 раз за один лишь апрель. Это число увеличилось почти в два раза по сравнению с мартом, отмечает агентство.

"Число вторжений военных кораблей Южной Кореи в территориальные воды КНДР со стороны Желтого моря стремительно растет… Подобные вторжения создали угрозу военного конфликта в Желтом море, в котором ситуация и так постоянно напряжена", — говорится в сообщении ЦТАК.

Статья в северокорейской прессе появилась вскоре после того, как военные КНДР провели очередные испытания баллистической ракеты. Пуск был произведен в субботу в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.