Депутат Госдумы назвал новый пуск ракеты КНДР политической близорукостью

Военнослужащий во время военного парада в КНДР. Архивное фото

Военнослужащий во время военного парада в КНДР. Архивное фото

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал политической близорукостью проведение очередного испытания баллистической ракеты Северной Кореей.

Парламентарий отметил, что КНДР проявила негибкость, проводя новый запуск, руководству страны нужно было идти на диалог. "Это некая очередная политическая близорукость со стороны Северной Кореи", — заявил Чепа РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило, что последний пуск ракеты в КНДР может ускорить введение новых экономических санкций США против Северной Кореи.

"Санкции со стороны США и Китая возможны в сегодняшней ситуации… И Китай, и американцы, конечно, предупреждали о том, что они будут вводить экономические санкции. Я думаю, что это вполне возможно", — сказал Чепа.

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие запуск ракеты, а также японские власти сообщили, что ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.