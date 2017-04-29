В Турции заблокировали "Википедию"

АНКАРА, 29 апр – РИА Новости. Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии "Википедия", сообщает газета Hurriyet в субботу со ссылкой на решение Совета по информационным технологиям и связи.
О причинах этого решения не сообщается. В офисе РИА Новости в Анкаре доступа к "Википедии" в настоящий момент нет.
В Турции номер 5651 имеет закон "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере". Ранее закон неоднократно критиковался оппозицией, так как он, по ее мнению, не только нарушает свободу слова, но и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.
BREAKING — Turkey blocks access to the online encyclopaedia Wikipedia. pic.twitter.com/NIcZMiV308— Turkey Untold (@TurkeyUntold) 29 апреля 2017 г.