На востоке Мьянмы в ущелье упал автобус с 40 пассажирами

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения после того, как автобус упал в ущелье на востоке Мьянмы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
В момент инцидента, который произошел неподалеку от города Мьявади в пятницу, в автобусе находились 40 пассажиров, отмечает агентство.
"Девятнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения…", — сообщил шеф полиции штата Карен Кий Лин (Kyi Lin), где произошло ДТП.
Полиция считает, что водитель потерял управления из-за отказа тормозов, отметил он. Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
19 killed as Myanmar bus plunges into gorge#accident #Myawaddy #transport https://t.co/5XwfPLQ5I5 pic.twitter.com/kPnCJ0uXvQ— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) 29 апреля 2017 г.