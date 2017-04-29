СМИ: американский авианосец "Карл Винсон" вошел в Японское море

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" вошла в акваторию Японского моря, передает телеканал NHK со ссылкой на источники в минобороны Японии.

По данным телеканала, ударная авианосная группа прошла через Цусимский пролив в субботу днем по местному времени в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии.

Южная Корея планирует провести морские учения в Японском море по предотвращению угрозы со стороны КНДР при участии американского авианосца в воскресенье или позже, сообщает телеканал, отмечая, что они пройдут после того, как японские эсминцы отделятся от авианосной ударной группы США.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.