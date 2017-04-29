Четыре мирных жителя в ДНР пострадали в результате обстрелов и взрыва

ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение минувших суток в результате обстрелов и взрыва, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За минувшие сутки на территории Донецкой народной республики ранение получили четыре мирных жителя. Два из них получили осколочные ранения в результате подрыва на взрывном устройстве, один получил пулевое ранение и один житель получил осколочное ранение в результате обстрела", — сообщил представитель оборонного ведомства.