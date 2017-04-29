Озеров прокомментировал очередной ракетный пуск КНДР

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Очередной пуск баллистической ракеты КНДР увеличивает опасность военного конфликта в регионе, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие запуск ракеты, а также японские власти сообщили, что ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.

"Очевидно, что каждый такой пуск не является шагом к снятию напряжённости, наоборот, только ее усиливает. Это увеличивает опасность военного конфликта, с учётом нахождения кораблей США в Японском море", — сказал сенатор.

Вместе с тем, он выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп "не отметит 100 дней своего пребывания на посту президента ударом (по КНДР)".

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.