На месте схода оползня на дома в Киргизии работают около 100 спасателей

БИШКЕК, 29 апр – РИА Новости. Около 100 спасателей МЧС работают на месте ЧП в киргизском селе, где оползень сошел на 10 жилых домов, в которых проживают более 20 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы чрезвычайного ведомства Киргизии.

По данным МЧС, мощный оползень обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7 часов утра (4 мск). По предварительным данным, грязевые массы накрыли около десятка жилых домов, в которых проживали 24 человека. Число тех, кто остается под завалами, пока неизвестно.

"На месте схода оползня работают около 100 спасателей, задействована техника", — сообщил собеседник агентства. По его словам, в этом районе находится министр ЧС Кубатбек Боронов, а также его заместитель Равшан Рысбаев.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики, на месте работают бригады врачей. "Дежурят три машины скорой медицинской помощи. Медики по мере необходимости оказывают медицинскую помощь местному населению", — сказала собеседница агентства. Кроме того, по ее словам, на месте работает эпидемиологическая бригада.

Утром в субботу президент Киргизии Алмазбек Атамбаев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате стихии.

Всего, по данным МЧС Киргизии, с начала года в Ошской области зафиксировано 25 сходов оползней, под которыми погибли 6 человек. В области на опасных оползневых участках проживают 2376 семей. Из них получили государственную помощь и отселились в безопасные места 838 семей, еще 445 на стадии переселения. Однако свыше тысячи семей, получивших ссуду и земельные участки для переселения, продолжают проживать на опасных участках.