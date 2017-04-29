СМИ: у фельдъегерей в Киеве отобрали корреспонденцию правительства и оружие

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пять человек в камуфляжной форме в Киеве напали на сотрудников фельдъегерской службы, отобрав у них два пакета с правительственной корреспонденцией и два пистолета Макарова, сообщается на сайте телеканала "Эспрессо".

"В городе Киеве на Вокзальной площади неизвестные лица в камуфляжной форме в количестве 5 человек совершили нападение на сотрудников фельдъегерской службы и завладели двумя пакетами с правительственной корреспонденцией и двумя пистолетами Макарова с магазинами", — говорится в сообщении.

Неизвестные скрылись на автомобиле, введен оперативный план "Сирена" по розыску и задержанию преступников.