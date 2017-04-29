США депортируют двух россиян за незаконный экспорт военных технологий

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Граждане России Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин признаны судом в США виновными в незаконном экспорте технологий военного назначения и приговорены к депортации в РФ, сообщает агентство Рейтер.

Россияне были задержаны в октябре в результате спецоперации с участием агентов министерства внутренней безопасности США, выдававших себя за продавцов. В марте оба признали свою вину.

По данным обвинения, компоненты микроэлектроники, которые пытались переправить в РФ Карпенко и Крутилин, применяются в радарах и системах ракетного наведения. Адвокаты россиян утверждали, что они выполняли заказ своего работодателя – российской компании "Аелек".

Суд над россиянами проходил в Нью-Йорке.