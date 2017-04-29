КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету, вновь неудачно

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Военные КНДР осуществили утром в субботу пуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей.

Третий пуск за месяц и третья неудача

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.

По данным южнокорейских военных, пуск баллистической ракеты был произведен около 05.30 по местному времени в субботу (23.30 пятницы мск) в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Первое время данные о дальности и времени полета расходились, однако позже японские и американские специалисты сошлись во мнении о том, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска.

Тип ракеты точно пока не определен. Южнокорейские специалисты не исключают, что военные КНДР могли предпринять попытку испытать Scud ER, то есть ракету с увеличенной дальностью полета. Американские военные, по данным местных СМИ, полагают, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.

Ожидаемая реакция

Последний пуск баллистической ракеты стал третьим по счету в апреле, но, как и все предыдущие испытания, завершился неудачей. Военные эксперты в Японии и Южной Кореи не исключают, что северокорейские разработчики терпят неудачу при тестировании именно твердотопливных ракет.

Реакция США, Южной Кореи и Японии была предсказуемой. Спустя уже примерно час после первых сообщений и пуске ракеты КНДР перед журналистами выступил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, который называл действия Пхеньяна "явным нарушением резолюций СБ ООН".

Представитель МИД Южной Кореи заявил, что КНДР "играет с огнем", отказываясь от денуклеаризации, и в очередной раз предупредил Пхеньян о том, что северокорейская сторона заплатит "соответствующую цену", если не перестанет игнорировать предупреждения со стороны международного сообщества и не прекратит провокационные действия.

Почему сейчас

Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что пуск ракеты КНДР был проявлением неуважения по отношению к Китаю. Кроме этого, как сообщали американские СМИ, Вашингтон может начать форсировать ужесточение санкций по отношению к Пхеньяну.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. Ряд международных экспертов высказывают мнение, что последние ракетные пуски КНДР стали ответной реакцией на заседание СБ ООН накануне.

В свою очередь, японский телеканал NHK со ссылкой на источники в дипломатических кругах, распространил предположение о том, что пуск баллистической ракеты КНДР мог быть приурочен к первым 100 дням президентства Дональда Трампа.