КНДР третий раз за месяц попыталась запустить ракету, вновь неудачно

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Военные КНДР осуществили утром в субботу пуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей.
Третий пуск за месяц и третья неудача
По данным южнокорейских военных, пуск баллистической ракеты был произведен около 05.30 по местному времени в субботу (23.30 пятницы мск) в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Первое время данные о дальности и времени полета расходились, однако позже японские и американские специалисты сошлись во мнении о том, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска.
Тип ракеты точно пока не определен. Южнокорейские специалисты не исключают, что военные КНДР могли предпринять попытку испытать Scud ER, то есть ракету с увеличенной дальностью полета. Американские военные, по данным местных СМИ, полагают, что это могла быть ракета среднего радиуса действия KN-17.
Ожидаемая реакция
Реакция США, Южной Кореи и Японии была предсказуемой. Спустя уже примерно час после первых сообщений и пуске ракеты КНДР перед журналистами выступил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, который называл действия Пхеньяна "явным нарушением резолюций СБ ООН".
Представитель МИД Южной Кореи заявил, что КНДР "играет с огнем", отказываясь от денуклеаризации, и в очередной раз предупредил Пхеньян о том, что северокорейская сторона заплатит "соответствующую цену", если не перестанет игнорировать предупреждения со стороны международного сообщества и не прекратит провокационные действия.
Почему сейчас
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. Ряд международных экспертов высказывают мнение, что последние ракетные пуски КНДР стали ответной реакцией на заседание СБ ООН накануне.
В свою очередь, японский телеканал NHK со ссылкой на источники в дипломатических кругах, распространил предположение о том, что пуск баллистической ракеты КНДР мог быть приурочен к первым 100 дням президентства Дональда Трампа.