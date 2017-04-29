Главы МИД Китая и Японии обсудили отношения стран и Корейский полуостров

ПЕКИН, 29 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Министр иностранных дел КНР Ван И провел встречу со своим японским коллегой Фумио Кисидой, на которой стороны обсудили двусторонние отношения Пекина и Токио, а также ядерную проблему Корейского полуострова, сообщает в субботу МИД Китая.

Согласно сообщению ведомства, встреча состоялась в Нью-Йорке в ООН.

Как заявил на встрече глава МИД КНР Ван И, в 2017 году отмечается 45-годовщина с момента нормализации дипотношений Пекина и Токио, а также 40 лет с момента подписания договора о мире и дружбе, поэтому стороны должны воспользоваться этой возможностью для защиты политической основы двусторонних отношений. Он отметил, что Япония ранее совершала негативные поступки и провокационные действия, затрагивающие коренные интересы Китая.

В связи с этим министр иностранных дел Китая отметил, что Японии необходимо с точки зрения долгосрочной перспективы обратить внимание на отношения с КНР, способствовать экономическому, гуманитарному и культурному взаимодействию с Пекином, а также взаимодействию между молодежью двух стран.

В свою очередь Кисида, как сообщает МИД КНР, заявил о намерении Токио непрерывно улучшать отношения между странами, расширять положительные стороны отношений, должным образом решать противоречия. Он добавил, что Япония намерена усиливать контакты с Китаем на высоком уровне, способствовать экономическому сотрудничеству.

"Стороны также обсудили ядерную проблему Корейского полуострова", — говорится в сообщении МИД КНР.

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие запуск ракеты, а также японские власти сообщили, что ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.