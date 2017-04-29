На Филиппинах ликвидировали одного из лидеров группировки "Абу Сайяф"*

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Один из лидеров террористической группировки "Абу Сайяф" и известный похититель Аль-Хабси Мисая (Alhabsy Misaya) ликвидирован в результате перестрелки с правительственными силами Филиппин, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на начальника штаба филиппинской армии Эдуардо Ано.

"Мы считаем его самым нашумевшим похитителем этой преступной группировки, и это большая потеря для "Абу Сайяф"", — заявил Ано агентству в телефонном разговоре.

По данным агентства, Мисая (Misaya) обвинялся в похищении десятков малазийцев и индонезийцев.

"Абу Сайяф" была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт: взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14". Жертвами последовавшего за взрывом пожара тогда стали свыше 200 человек. Группировка также известна похищением людей ради выкупа. Боевики обезглавливают заложников, выкуп за которых не поступает в назначенный срок.

* Террористическая группировка запрещена в России.