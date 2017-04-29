ООН поддержал вывод войск Полисарио из района Гергерата в Западной Сахаре

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация приветствует вывод всех войск Полисарио — Народного фронта освобождения Западной Сахары — из района Гергерата.

"Эта мера, наряду с состоявшимся ранее выводом марокканских войск из этого региона в ответ на требование генсека, должна улучшить перспективы создания условий, которые будут способствовать скорейшей реализации решимости генсека возобновить переговорный процесс…", — говорится в заявлении представителя генсека ООН.

В заявлении также отмечается, что миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре подтвердила вывод всех войск Полисарио. ООН призвала все стороны придерживаться своих обязательств по соглашению о прекращении огня.

Агентство Ассошиэйтед Пресс, в свою очередь, сообщает, что СБ ООН единогласно принял резолюцию, в которой он поддержал усилия генсека по разрешению 40-летнего конфликта вокруг Западной Сахары.

Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной — Мавритании.

В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Марокко представила план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.

В апреле 2016 года СБ ООН в очередной раз продлил на год свою миссию по проведению референдума в Западной Сахаре, которая была учреждена в 1991 году для поиска решения проблемы.