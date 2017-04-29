В Мексике одобрили использование марихуаны в медицинских целях

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Палата депутатов мексиканского парламента одобрила использование марихуаны в медицинских целях.
"Одобрен… проект декрета об изменениях и дополнениях в Закон о здравоохранении", — объявила депутат Конгресса решение по итогам голосования.
Ранее сообщалось, что сенат Мексики одобрил во вторник большинством голосов легализацию использования марихуаны в медицинских целях.
Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к возможной легализации марихуаны, однако затем высказался за возможность легализации марихуаны в медицинских целях. Он отдал распоряжение МВД через его подразделение, занимающееся правами человека, провести широкую специализированную дискуссию относительно возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики, а также специалисты по теме марихуаны.