Новым президентом Албании избран социалист Илир Мета

БЕЛГРАД, 29 апр – РИА Новости. Спикер парламента Албании, глава Социалистического движения за интеграцию Илир Мета был избран в пятницу седьмым президентом страны, передает албанское информационное агентство АТА.

Президент Албании избирается парламентом на пятилетний срок и исполняет преимущественно церемониальные функции. Президент был избран в четвертом круге голосования при 87 голосах "за" и двух голосах "против" (из 140). Кандидатура Меты была безальтернативной.

Система выборов президента Албании предполагает, что в первых трех кругах голосования кандидату для избрания необходимо набрать три пятых голосов депутатов (84 из 140). В четвертом и пятом раундах голосования президент избирается простым большинством голосов. Всего конституция Албании дает депутатам для выбора главы государства пять попыток. Если они не приносят успеха, парламент распускается, и в стране назначаются новые выборы.

Кандидатура нового президента была выдвинута правящей Социалистической партией Албании премьера Эди Рамы — Социалистическое движение за интеграцию Илира Меты является ее младшим партнером по правящей коалиции.

Мета занимает проевропейскую позицию, а премьер Эди Рама охарактеризовал его как "идеальное решение" и как человека, "имеющего доступ везде, разговаривающего со всеми и открыто высказывающего свою позицию".

Новоизбранный президент родился в регионе Скрапар на юге Албании 24 марта 1969 года. Окончил отделение политической экономии Факультета экономики Тиранского университета. В 23 года стал депутатом парламента от Социалистической партии.

Обвинения в коррупции

Исполнял функции главы правительства страны с 1999 до 2002 года, главы МИД — в 2002-2003 годах и в 2009-2010 годах. Спикер парламента с 2013 года. Владеет албанским, английским и итальянским языками. Женат, имеет двух дочерей и сына.

Илир Мета имеет богатую политическую биографию и является одним из самых известных политиков своей страны, который сумел сработаться с непримиримыми политическими оппонентами — бывшим премьером страны Сали Беришей и нынешним главой правительства Эди Рамой.

Несколько лет назад Мета обвинялся в коррупции, но был оправдан местным правосудием. Скандал с участием Меты вспыхнул в январе 2011 года. На тот момент он занимал пост вице-премьера и министра экономики.

В эфире местного частного телеканала были показаны видеокадры, снятые скрытой камерой в 2010 году, где Илир Мета, занимавший на момент съемки пост главы МИД, якобы убеждал тогдашнего министра экономики и энергетики Дритана Прифти отдать победу в государственном тендере на строительство ГЭС одной конкретной компании. По словам участников разговора, эта фирма обещала министрам откат в размере 700 тысяч евро, что составляло 10% от всей стоимости работ.

После обнародования видеоматериала Илир Мета заявил, что обвинения сфабрикованы политическими оппонентами. Затем он добровольно отказался от министерского иммунитета и подал в отставку со всех постов в правительстве.

История с обвинениями в коррупции послужила катализатором для многотысячных антиправительственных выступлений в Албании в конце января 2011 года. В ходе одной из них, 21 января, с участием 20 тысяч человек трое были убиты, порядка 100 получили ранения. В убийстве обвинили полицейских, превысивших свои полномочия и открывших огонь по демонстрантам.

Протесты организовала оппозиция во главе с нынешним премьером Эди Рамой, который тогда стал активно добиваться внеочередных парламентских выборов из-за обвинений высокопоставленного члена правительства Илира Меты в коррупции.

Прокуратура требовала для обвиняемого два года тюрьмы и денежного штрафа примерно в 10 тысяч долларов. В январе 2012 года Верховный суд Албании снял обвинение в коррупции с Меты в связи с невозможностью доказать вину.