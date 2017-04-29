СМИ: токийское метро останавливали после сообщений о пуске ракеты КНДР

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Движение на всех ветках токийского метро было остановлено примерно на 10 минут после сообщений о произведенном КНДР утром в субботу пуске баллистической ракеты.

По данным телеканала NHK , на информационных табло на станциях сообщалось о временной приостановке поездов с целью "проверки безопасности".

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие запуск ракеты, а также японские власти сообщили, что ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.