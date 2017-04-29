В Японии не получали информации об ущербе после пуска ракеты КНДР

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Министерство обороны Японии не получало информации о возможном ущербе на территории страны после неудачного пуска баллистической ракеты КНДР.

По данным агентства Киодо , вскоре после первых сообщений о пуске министр обороны Японии Томоми Инада провела заседание с высокопоставленными представителями оборонного ведомства.

"В настоящее время у нас нет информации об ущербе на территории Японии", — цитирует агентство слова источника в военных кругах.

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие запуск ракеты, а также японские власти сообщили, что ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.