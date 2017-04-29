Япония вновь назвала пуск ракеты КНДР "явным нарушением резолюций СБ ООН"

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга назвал пуск баллистической ракеты КНДР "явным нарушением резолюций СБ ООН".

"Если пуск ракеты состоялся, это является явным нарушением резолюций СБ ООН. Мы не можем абсолютно допустить повторяющиеся провокационные действия", — цитирует телеканал NHK слова Суги в ходе экстренной пресс-конференции.

Он также сообщил, что правительство Японии в настоящее время собирает все возможные данные о пуске ракеты КНДР.

"Мы заявили решительный протест КНДР. Мы продолжим сбор и анализ информации и объявим, если появятся дополнительные данные".

Ранее в субботу южнокорейские военные сообщили, что "около 05.30 утра по местному времени (23.30 пятницы мск) КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.