В США мужчина с мачете устроил "опрос" о политических пристрастиях

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мужчина, вооруженный мачете, ворвался в кофейню университета в американском штате Кентукки и "опросил" присутствующих об их политических пристрастиях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев.
По данным полиции города Лексингтон, мужчина нанес удары ножом двум женщинам, полученные ранения не представляют угрозы их жизни. Он был задержан и доставлен в больницу из-за травм, которые он нанес сам себе.
Сотрудники правоохранительных органов работают над установлением причин и мотивов нападения. Как сообщается, занятия в университете были отменены после случившегося.