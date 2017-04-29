В Южной Корее сообщили о типе запущенной в КНДР ракете

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южнокорейские специалисты не исключают, что баллистическая ракета, неудачный пуск которой был осуществлен КНДР в субботу утром, была типа Scud ER, то есть с увеличенной дальностью полета, сообщило агентство Ренхап.
Ранее в субботу южнокорейские военные сообщили, что "около 05.30 утра по местному времени (23.30 пятницы мск) КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.