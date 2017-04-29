В Австрии суд вынес приговор пенсионеру, создавшему препарат "Украин"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Создатель "чудодейственного" противоракового препарата "Украин", химик Василий Новицкий, приговорен Высшим судом Вены к трем годам тюрьмы с возможностью досрочного освобождения через год, сообщает газета Kleine Zeitung.

Уроженца Украины обвиняли в распространении запрещенных препаратов и мошенничестве с торговыми знаками. В мае 2016 года 79-летнего Новицкого уже осудили на три года тюрьмы. Таким образом, последним решением австрийская Фемида смягчила ранее вынесенный приговор.

Свидетелем защиты в ходе слушаний был 95-летний пенсионер, проходивший у Новицкого курс лечения от остеосаркомы. Как утверждал химик, именно "Украин" помог больному справиться с опухолью. "В чем моя вина? Я спасал людям жизни", — заявлял он.

Сообщается, что приговор Высшего суда Вены носит окончательный характер.

По информации украинских "Вестей", дело против Василия Новицкого было открыто в 2012 году. Из материалов следствия известно, что ампулы препарата "Украин" продавались по цене 77 евро за суточную дозу. По версии австрийских правоохранительных органов, химик заработал мошенническим путем более 1,1 миллиона евро.