Пушков о вступлении Черногории в НАТО: для народа это минус 2% ВВП

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что вступление Черногории в НАТО выгодно альянсу для укрепления евроатлантической Европы, для самого черногорского народа это грозит сокращением ВВП.

"Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы. Военное значение — ноль. Для народа — минус 2 процента ВВП", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Парламент Черногории на торжественном заседании в городе Цетине в пятницу ратифицировал закон о вступлении страны в НАТО. За такое решение проголосовали 46 депутатов из 81. За документ голосовали члены правящей Демократической партии социалистов и ряда других малых партий — сторонников интеграции в НАТО. Голосование прошло в отсутствие противников альянса и главной оппозиционной силы страны — Демократического фронта, который провел в Цетине акцию протеста с требованием решать судьбу вступления в НАТО не в парламенте, а на общенациональном референдуме.