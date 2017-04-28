На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от берегов Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 20.23 по времени UTC (23.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-западу от города Глан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.