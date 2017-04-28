Йылдырым не считает, что Турция стала более авторитарной после референдума

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что не согласен с утверждением, что Турция становится более авторитарным государством после прошедшего референдума.

"Я не могу согласиться ни с одним из этих утверждений, потому что проголосовали более 50 миллионов людей, они пришли на избирательные участки и сделали свой выбор", — заявил Йылдырым в интервью телеканалу BBC, отвечая на вопрос ведущей о том, как относится к утверждению, что Турция стала авторитарным государством после референдума.

По словам турецкого премьера, если бы Турция действительно была авторитарным государством, тогда за проведение конституционной реформы проголосовало бы гораздо большее число граждан.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников президента страны Тайипа Эрдогана с незначительным перевесом. По окончательным данным высшего избирательного совета Турции (ВИС), в поддержку перехода на президентскую систему высказались 51,41% избирателей, "против" — 48,59%.