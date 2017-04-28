На Украине предложили легализовать проституцию и наркотики ради пенсионеров

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова предложила легализовать проституцию, наркоторговлю и игорный бизнес, чтобы пополнить пенсионный фонд страны, сообщает издание lb.ua.

По словам Третьяковой, если власти Украины захотят, они найдут деньги, чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент пенсионной системы.

"Очень часто я слышала, что у нас нет на это средств в государственном бюджете… Можно найти компенсаторы в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и не дают дохода в бюджет. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны", — заявила глава Украинской федерации страхования.

Она подчеркнула, что все эти "отрасли" полностью работают в тени, а значит, не облагаются налогом.

"Люди, которые там работают, не платят взносов в Пенсионный фонд", — отметила Третьякова.

Ранее директор европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что у Украины есть серьезные проблемы с пенсионной системой. Он назвал пенсии в стране "очень-очень низкими" и отметил, что в фонде считают повышение пенсионного возраста критически важным условием продолжения сотрудничества с Киевом.