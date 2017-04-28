Спайсер: Белый дом уверен в скором принятии федерального бюджета

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США уверена в том, что федеральный бюджет на 2017 финансовый год будет принят в ближайшее время, заявил в пятницу официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Он напомнил, что ранее в тот же день палата представителей и сенат конгресса США приняли проект временного бюджета, позволяющий финансировать правительство до 5 мая.

"Я уверен, что следующим шагом будет принятие бюджета на пять месяцев, то есть до конца финансового года", — сказал Спайсер журналистам.

Если республиканцам и демократам в конгрессе не удастся договориться по бюджету до следующей пятницы, они снова должны будут принимать временный законопроект. Если же и этого не произойдет, правительству США придется прекратить работу из-за отсутствия финансирования.

Это будет означать, что все госслужащие, деятельность которых не связана с обеспечением национальной безопасности, будут отправлены в неоплачиваемые отпуска вплоть до принятия бюджета. Правительственные учреждения будут закрыты.