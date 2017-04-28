Американский ведущий испугался "гигантского" паука в прямом эфире

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ведущий прогноза погоды на американском телеканале WGRZ Патрик Хаммер чуть не сорвал прямой эфир из-за паука, заползшего на объектив видеокамеры, сообщает Daily Mail.
"Это еще что такое?" — спросил Хаммер из-за кадра. "Мать природа", — ответил ему кто-то из коллег.
На этом "страсти" не закончились. Паук успел поймать в свои сети мошку и начал поедать ее в прямом эфире.
"Интересно, кто станет следующей жертвой", — пошутил ведущий. После этого паук начал двигаться в его сторону. Хаммер снова выбежал из кадра.
Он вернулся к работе, когда изображение на экране поменялось на таблицу с почасовым прогнозом погоды.