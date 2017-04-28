Трамп пообещал бороться со сторонниками полного запрета на владение оружием

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал бороться со сторонниками полного запрета на владение оружием частными лицами.

"Мы будем бороться с теми, кто настаивает на полном запрете владения оружия частными лицами", — сказал президент, выступая на конференции Национальной стрелковой ассоциации (National Riffle Association, NRA)в Атланте (штат Джорджия).

Трамп пообещал вместе с NRA "защищать идею ответственного ношения оружия". "Мы будем защищать наших прекрасных охотников и обеспечивать право на самооборону наших замечательных граждан", — сказал он.

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп активно выступал в поддержку Второй поправки к конституции США, разрешающей гражданам носить оружие. Это позволило ему заручиться поддержкой NRA — одно из самых влиятельных ассоциаций в США.

Трамп стал первым после Рональда Рейгана президентом страны, который выступил на конференции NRA.