Трамп заявил, что число нелегалов на юге США сократилось на 73%

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что число нелегальных иммигрантов на южной границе страны сократилось с момента его прихода к власти на 73%.

"Мы видим сокращение числа нелегальных иммигрантов на южной границе США с моего прихода к власти на 73%", — сказал он, выступая в штате Джорджия.

По его словам, "именно поэтому нам нужна стена" на границе с Мексикой.

Президент напомнил, что многие теракты на территории США, "от терактов 11 сентября 2001 года до взрывов на марафоне в Бостоне" устроили террористы, приехавшие в США из других стран. В данной связи Трамп подчеркнул, что "иммиграционная безопасность — это национальная безопасность".