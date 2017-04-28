В Пакистане сдался талиб, признавшийся в покушении на Малалу Юсуфзай

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Один из командиров радикального движения "Талибан"*, взявший на себя ответственность за покушение на правозащитницу Малалу Юсуфзай в 2012 году, сдался пакистанским силам безопасности, пишет газета Times.

Лиакат Али, также известный под именем Эхсанулла Эхсан, пять лет назад был представителем верхушки террористической группировки. Он объявил о своей ответственности вскоре после атаки на девушку.

Пакистанская сторона не предоставила подробностей о том, из-за чего "высокопоставленный" талиб решил сдаться, однако газета сообщает о предположениях, что боевик ищет защиты пакистанской армии от своих бывших сподвижников.

Малала Юсуфзай стала всемирно известна благодаря блогу, который вела для телерадиокорпорации "Би-би-си". В нем она рассказывала о своей жизни при режиме талибов, критиковала радикальное движение "Талибан" и отстаивала право девочек на образование. В 2012 году Юсуфзай в результате покушения получила тяжелейшее ранение в голову и пережила две сложных операции в Великобритании. В 2014 году в Осло Юсуфзай получила Нобелевскую премию мира.

* Террористическая организация, запрещенная в России.