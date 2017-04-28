Организаторы "Бессмертного полка" в Берлине ожидают около тысячи участников

БЕРЛИН, 28 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Организаторы акции "Бессмертный полк" в Берлине ожидают, что в шествии примут участие около тысячи человек, заявила РИА Новости координатор проекта в немецкой столице Яна Заугарова.

Она отметила, что точное число участников назвать сложно, поскольку акция добровольная, и предварительной регистрации нет.

"Но думаю, что, несмотря на рабочий день, людей будет не меньше, чем в предыдущие года. В прошлом году в шествии приняло участие, по примерным подсчетам, около тысячи человек", — сообщила Заугарова.

По словам координатора проекта, в акции участвуют не только берлинцы, но и жители других городов Германии, стран бывшего СССР и других государств.

"Для многих важно пронести портрет своего героя по Берлину — знаковому городу в истории Великой Отечественной войны", — добавила она.

Акция "Бессмертный полк", которая уже в третий раз пройдет в Берлине, состоится у мемориала Тиргартен 9 мая в 12.00 (13.00 мск).

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске.