Пентагон: военные в Афганистане могли погибнуть под "дружественным огнем"

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Двое американских военнослужащих, которые погибли в четверг во время спецоперации в Афганистане, могли попасть под "дружественный огонь" со стороны сил США или афганских военных, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Возможно, они погибли в результате "дружественного огня"… Нет никаких данных, что "дружественный огонь" был преднамеренный", — сказал Дэвис на брифинге.

По его словам, сейчас начато расследование и пока неясно, кто именно стрелял по "рейнджерам". Дэвис не исключил, что это могли быть одновременно и американские силы, и афганские.

Кроме того, он подтвердил, что в ходе спецоперации против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ранения получил еще один американский военнослужащий.

Всего в операции в районе Ачин в провинции Нангархар участвовали около 50 рейнджеров и 40 афганцев.