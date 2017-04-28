США осудили нападение на депутатов парламента Македонии

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. США осуждают нападение на депутатов парламента Македонии, заявил представитель госдепартамента Марк Тонер.

"США категорически осуждают нападения и насилие в отношении членов парламента Македонии, которые последовали за избранием Талата Джафери спикером. Мы будем работать с новым спикером, чтобы поддерживать демократию и помогать Македонии продвигаться на ее европейском пути", — говорится в письменном заявлении Тонера.

Он выразил "глубочайшее сочувствие" пострадавшим депутатам. "США призывают власти Македонии обеспечить безопасность всех членов парламента, подробнейшим образом расследовать нападение и привлечь к ответственности тех, кто совершил эти акты насилия", — заявил Тонер.

"Мы призываем все стороны к спокойствию, к разрешению всех противоречий мирным путем и к уважению законов Македонии и демократического процесса", — подытожил представитель госдепа.

В четверг вечером этнический албанец Талат Джафери был избран спикером парламента Македонии, что спровоцировало беспорядки. Протестующие ворвались в здание парламента. По последним данным, ранения получили 109 человек, в том числе депутаты и полицейские.