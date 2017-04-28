В Пентагоне заявили в возможной ликвидации лидера ИГ* в Афганистане

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Лидер отделения террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане мог быть убит в четверг в результате спецоперации США и афганских сил безопасности, сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Целью (операции) был эмир ИГ в Афганистане Абдул Хасиб. У нас нет подтверждения, что он был уничтожен, но он был целью… Подозреваем, что он был убит в результате операции", — заявил Дэвис на брифинге.

Он напомнил, что в операции участвовали 50 американских рейнджеров и 40 афганских военных.

*Террористическая организация, запрещенная в России.