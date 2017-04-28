"Лучшая машина АвтоВАЗа". В Германии протестировали Lada Vesta

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Lada Vesta выгодно отличается от российских машин, уже знакомых немецким автолюбителям, однако покупателей седана ожидает немало сюрпризов, пишет обозреватель газеты Sueddeutsche Zeitung Томас Харлоф.

В первую очередь автор обращает внимание на цену автомобиля — 12 тысяч евро. "Не слишком ли дорого для нового бюджетного авто из России?" — задается вопросом журналист. По его мнению, конкуренты "АвтоВАЗа" из Восточной Европы могут предложить продукт того же качества за меньшие деньги.

Харлоф отмечает, что система климат-контроля, обивка салона и приборная панель не вызывают серьезных нареканий. "Раньше все было намного хуже", — пишет он. При этом элементы управления "находятся там, где полагается, и выполняют те функции, которые должны". Журналист также хвалит "тихий и достаточно мощный" двигатель.

"Vesta оказалась весьма солидным компактным седаном, который уверенно держится на дороге даже при сильном боковом ветре", — сказано в обзоре. К плюсам модели автор также причисляет пятилетнюю гарантию производителя и возможность оснащения газобаллонным оборудованием.

"Достоинства Lada Vesta перевешивают ее недостатки. Это, безусловно, лучшая машина из тех, что когда-либо выпускал АвтоВАЗ", — резюмирует журналист, советуя в то же время снизить цену седана на 2-2,5 тысячи евро.