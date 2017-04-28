Демократы высказались о 100 днях президентства Трампа

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп не выполнил собственные обещания на первые 100 дней президентства, которые истекают в эту субботу, заявил в сенате лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

"В действительности из 10 законопроектов, которые президент пообещал принять в первые 100 дней, он не добился ни одного", — заявил Шумер.

Шумер перечислил законодательные меры, которые не удалось принять Трампу: закон о снижении налогов для среднего класса, закон о шельфе, закон по энергетике и инфраструктуре, законопроект о свободе выбора школ, закон по борьбе с нелегальной иммиграции, закон о безопасности городов, закон о национальной безопасности, закон о борьбе с коррупцией в федеральном правительстве. Шумер также отметил, что Трамп не смог отменить реформу здравоохранения, которую приняли при президенте Обаме, и не провел обещанный закон о здравоохранении для детей и пенсионеров.

Он также раскритиковал план по снижению налогов, представленный Трампом на этой неделе. "План в целом обобщает всю динамику первых 100 дней — он дает обещания рабочему классу и помогает богатым", — заключил Шумер.