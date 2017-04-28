Яценюк уверен, что Россия не добьется его ареста

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что Москва добивается его ареста за антироссийскую позицию.

В пятницу Генпрокуратура РФ сообщила, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол. Копия обращения правоохранительных органов России была получена в Киеве. Глава украинского МВД Арсен Аваков написал письмо главе украинского бюро Интерпола, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка.

"Решение российского Интерпола запросить мое задержание, арест и экстрадицию в РФ является частью российского плана по дискредитации и преследованию тех, кто выступает против России. Но у них ничего не получится", — приводит слова Яценюка его пресс-служба.

Политик считает, что Москва не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека против РФ и иска против "Газпрома". "Моя международная позиция как на посту премьер-министра страны, так и сейчас, на посту лидера политической партии, остается очень четкой — проукраинская и антироссийская", — заявил Яценюк.

Ранее суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в международный розыск.

Глава СК России Александр Бастрыкин, рассказывая о ряде украинских деятелей, которые в РФ обвиняются в участии в преступлениях против российских военнослужащих в ходе контртеррористической операции на территории Чечни в период 1994–1995 годов, отмечал, что, по данным следствия, в эти годы в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" против сил РФ воевал и Яценюк.