"Привет из гетто": русскоговорящие одесситы ответили Скрипке флешмобом

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Русскоговорящие жители Одессы запустили флешмоб, который стал ответом музыканту Олегу Скрипке на его высказывание о "гетто", сообщает Украина.ру.

Горожане делают фотографии рядом с обмотанной колючей проволокой скрипкой и публикуют их в соцсетях с хештегом #яговорюнарусском.

Как отмечает издание, среди организаторов акции оказались депутаты одесского областного совета Виктор Баранский и Виталий Саутенков.

"С любовью из "гетто"!" — написал Баранский на своей странице в Facebook, призвав своих подписчиков к участию во флешмобе.

Ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Эти слова музыканта вызвали негодование политиков и общества. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила оформить это высказывание в виде растяжек и развесить по всему Киеву от аэропорта Борисполь до Крещатика.