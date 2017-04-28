Санкции против России оказались неэффективными, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 28 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международные санкции в отношении России оказались неэффективными, страна смогла успешно адаптироваться к ситуации, полагает спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

"И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей", — сказал он.

Специальный докладчик напомнил, что меры в отношении России приняли одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций определить сложно.

"Тем не менее, он (спецдокладчик ООН — ред.) удостоверился в том, что Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями", — говорится в сообщении для прессы, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека по итогам визита Джазаири в Россию.

По словам Джазаири, "России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения". Однако и Россия понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств, констатировал он.

Также он призвал снять односторонние санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет.

Во время визита в Россию 24-28 апреля Джазаири встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, побеседовал с бизнесменами и дипломатами.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>