В ООН назвали самый "страдающий" от санкций российский регион

ЖЕНЕВА, 28 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международные санкции в отношении Российской Федерации могут негативно отразиться на жизни наиболее уязвимых групп населения страны, больше всего бьют по жителям Крыма, заявил спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

Джазаири в ходе своего визита в РФ 24-28 апреля встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, провел беседы с представителями бизнеса и дипломатическими сообществами в Москве.

"(Санкционные — ред.) Меры призваны быть сдерживающим фактором для России, но они рискуют быть лишь сдерживающим фактором для международного сообщества предпринимателей, оказывая негативное воздействие в России лишь на те уязвимые группы, которые вообще не имеют отношения к кризису", — заявил Джазаири.

По его словам, "больше всех от нынешнего кризиса страдает население Крыма".

"Они не должны коллективно платить цену за то, что является сложным политическим кризисом, на который они не могут повлиять. Их страдания также не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий", — подчеркнул Джазаири.

Он добавил, что готов прибыть с визитом в Крым, чтобы изучить положение в области прав человека, в случае если соответствующие заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой и предварительно достигнут согласия в этом отношении.

Как ожидается, спецдокладчик представит свой доклад по итогам визита в РФ с выводами и рекомендациями на очередной сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2017 года.