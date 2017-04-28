В Одессе националисты облили краской барельеф маршала Жукова

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Националисты в Одессе облили красной краской барельеф советского маршала Георгия Жукова, сообщило в пятницу издание "Страна.ua".

По данным издания, видео с актом вандализма размещено жителем Одессы в Facebook.

Как сообщает "Страна.ua", барельеф облили краской националисты из "Совета общественной безопасности". Как следует из видеозаписи, молодой человек в капюшоне написал над памятником слово "Декоммунизация".

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством осуществлялись оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн. 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве.

В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.