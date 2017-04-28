В Донбассе погиб украинский военный

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий погиб в Донецкой области в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, сообщает в Facebook пресс-центр военной операции силовиков в Донбассе.

"По предварительной информации, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий одного из подразделений, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении, недалеко от населенного пункта Павлополь", — говорится в сообщении.