"Аппендикс России". Tagesspiegel напомнил Европе, зачем ей нужен ЕС

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Членам Евросоюза не стоит брать пример с Великобритании и отказываться от "европейской идеи", пишет Tagesspiegel.
По данным Фонда имени Бертельсманна, ЕС недовольны 72% европейцев. К такому выводу эксперты пришли, опросив 12 тысяч человек, живущих в 28 странах-членах организации.
Чтобы понять причины столь прохладного отношения к Евросоюзу, достаточно взглянуть на статистику по безработице, отмечает автор статьи. По его словам, последствия глобализации привели к потере рабочих мест, выводу производств и росту конкуренции при устройстве на работу за счет притока трудовых мигрантов.
"Именно в этом заключается причина, по которой британцы решили покинуть ЕС", — отмечает автор материала.
Только Евросоюз как рамочная конструкция может объединить небольшие в мировом масштабе страны и стать фактором силы, уверен автор статьи.
"В глобальном плане каждое отдельное государство из 28 членов ЕС ничего из себя не представляет", — резюмирует он.