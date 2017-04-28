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В мире

"Аппендикс России". Tagesspiegel напомнил Европе, зачем ей нужен ЕС

17:5828.04.2017
(обновлено: 18:46 28.04.2017)
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© AFP 2017 / Vano ShlamovФлаг Евросоюза. Архивное фотоФлаг Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2017 / Vano Shlamov

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Членам Евросоюза не стоит брать пример с Великобритании и отказываться от "европейской идеи", пишет Tagesspiegel.

Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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Все больше жителей ЕС разочаровываются в политике Брюсселя. Результаты опроса, проведенного в восьми европейских государствах Берлинским институтом политических исследований Policy Matters, показывают, что граждане пяти стран видят в членстве в Евросоюзе больше недостатков, чем преимуществ. К ним относятся Чехия, Швеция, Италия, Нидерланды и Франция, сообщает издание.

По данным Фонда имени Бертельсманна, ЕС недовольны 72% европейцев. К такому выводу эксперты пришли, опросив 12 тысяч человек, живущих в 28 странах-членах организации.

Чтобы понять причины столь прохладного отношения к Евросоюзу, достаточно взглянуть на статистику по безработице, отмечает автор статьи. По его словам, последствия глобализации привели к потере рабочих мест, выводу производств и росту конкуренции при устройстве на работу за счет притока трудовых мигрантов.

"Именно в этом заключается причина, по которой британцы решили покинуть ЕС", — отмечает автор материала.

Денежные купюры России
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Тем не менее следовать их примеру остальным странам Европы не стоит. "Во что может вылиться распад ЕС, который может произойти из-за национального эгоизма отдельных государств, становится очевидным при взгляде на географическую карту. С этой точки зрения, Европа — не что иное, как аппендикс России", — пишет Tagesspiegel.

Только Евросоюз как рамочная конструкция может объединить небольшие в мировом масштабе страны и стать фактором силы, уверен автор статьи.

"В глобальном плане каждое отдельное государство из 28 членов ЕС ничего из себя не представляет", — резюмирует он.

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