В США допустили возможность возобновления финансовой помощи Северной Корее

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. США готовы возобновить помощь КНДР, если Пхеньян начнет сворачивать свою ядерную программу, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы готовы восстановить нашу помощь, как только КНДР начнет сворачивать программу ядерного вооружения", — сказал Тиллерсон на заседании, посвященном проблеме КНДР. Госсекретарь отметил, что, начиная с 1995 года США предоставили КНДР помощь в размере более 1,3 миллиарда долларов. По его словам, Пхеньян "должен сделать это в интересах собственной безопасности, экономического развития и мирового признания".

"Северная Корея должна принять конкретные шаги, чтобы снизить угрозу, которую ее незаконная программа (ядерного) вооружения представляет для США и наших союзников", — сказал госсекретарь США.