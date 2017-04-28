Тиллерсон призвал "прекратить или сократить" дипотношения с КНДР

ООН, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь США призвал мировое сообщество "прекратить или сократить" дипломатические отношения с КНДР.

"Мы призываем все страны временно прекратить или сократить дипломатические отношения с Северной Кореей", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблеме КНДР.

По его словам, Пхеньян "использует свои дипломатические привилегии для финансирования своих ядерно-ракетных программ, и ограничение ее дипломатической деятельности отрежет поток необходимых (КНДР) ресурсов".

"В условиях ряда последних действий со стороны КНДР нормальные отношения с КНДР просто неприемлемы", — сказал Тиллерсон.