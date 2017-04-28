На Украине запретили фильм о жизни убитого журналиста Олеся Бузины

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…

Книга Если вам скажут, что я умер, не верьте…

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Госагентство Украины по вопросам кино запретило показ в стране документального фильма о жизни украинского журналиста Олеся Бузины, сообщается в пятницу на странице агентства в Facebook.

"Просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени", экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрацию этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", — говорится в сообщении.

Госагентство не уточняет, как именно нарушается законодательство страны.

Известный украинский журналист Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.