Генсек ООН призвал открыть каналы связи с КНДР по военной линии

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне

ООН, 28 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости открыть каналы связи с КНДР по военной линии во избежание недопонимания.

"Отсутствие коммуникационных каналов с КНДР опасно. Вооруженные конфликты в северо-восточной Азии, где проживает пятая часть населения планеты и производится пятая часть валового внутреннего продукта, будут иметь глобальные последствия", — заявил Гутерреш на заседании СБ ООН.

Он уточнил, что речь идет о "возобновлении и укреплении каналов связи, в частности, по военной линии, чтобы снизить риск просчетов и недопонимания".