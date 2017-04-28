"Украинский выбор" потребовал завести дело против мэра Конотопа

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Движение "Украинский выбор — Право народа", лидером которого является представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук, требует возбудить уголовное дело против мэра Конотопа Сумской области Украины, который ранее пытался сорвать собрание движения.
"Мы призываем правоохранительные органы провести расследование противоправных действий городского головы Конотопа, а представителей гражданского общества, сознательных граждан, имеющих гражданскую позицию, дать оценку действиям мэра Семенихина", — сообщается в пятницу на сайте движения.
По данным "Украинского выбора", действия Семенихина попадают под квалификацию статей 296, 170 и 364 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности общественных организаций путем хулиганства и злоупотребления властью).